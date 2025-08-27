ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 37307 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 16:15 • 71364 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 48268 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 110911 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 137999 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 136298 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 55882 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 152528 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63301 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 56617 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.2м/с
78%
750мм
Популярные новости
Прекращение войны РФ в Украине: сейчас идет поиск площадки для переговоров - Зеленский26 августа, 16:49 • 2992 просмотра
Первые визиты будут в Украину и Польшу: Сейм Литвы утвердил нового премьер-министра страны26 августа, 17:01 • 3956 просмотра
Израиль раскрыл причину военной атаки на больницу Насер в Газе: была обнаружена камера ХАМАС26 августа, 17:20 • 4682 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 6780 просмотра
Трамп заявил, что США могут ввести санкции и пошлины не только против России, но и против УкраиныVideo20:53 • 5048 просмотра
публикации
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 37310 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 39800 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 110912 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 136299 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 167939 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Германия
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 6830 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 60383 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 111738 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 134119 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 62167 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Боеприпасы
Гривна
Дія (сервис)

ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано

Киев • УНН

 • 602 просмотра

Летняя кампания российских войск в Украине не принесла ожидаемых результатов, завершившись провалом. За три месяца россияне захватили лишь 0,3% украинской территории, не достигнув поставленных целей.

ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано

Летняя кампания российских войск в Украине не принесла ожидаемых результатов и завершилась фактическим провалом. Несмотря на самые интенсивные темпы наступательных действий с ноября прошлого года, за три месяца россиянам удалось захватить лишь около 1800 квадратных километров, или 0,3% украинской территории. Об этом говорится в материале военного обозревателя издания Bild Юлиана Рёпке, передает УНН.

Детали

По словам обозревателя, большинство целей, которые Кремль ставил на период с апреля по август 2025 года, остались нереализованными.

Это уже четвертое лето войны. И те, кто считал, что российская армия вот-вот одержит решающую победу, а оборона Украины падет, оказались неправы

- пишет Юлиан Рёпке.

Ситуация по направлениям

Покровск. Город, который с января находится под прицелом россиян, остается под контролем ВСУ. Несмотря на попытки штурма и переброску подкрепления, все российские подразделения, которые в августе проникли в центр города, были ликвидированы или попали в плен.

Мы удерживаем Покровск и подготовили для врага несколько сюрпризов. На самом деле ситуация лучше, чем выглядит на картах

- рассказал украинский офицер журналистам Bild.

Граница на севере. После временного успеха России в Курской области, где украинские воины продержались восемь месяцев, Кремль пытался создать 600-километровую "буферную зону" в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Однако в конце лета россияне контролируют около 70 км приграничной территории и находятся под сильным давлением украинской армии.

Юг Украины. В Херсонской и Запорожской областях, где часть территории оккупирована еще в 2022 году, фронт остается относительно стабильным. Москва не смогла продвинуться дальше, и в августе Путин даже публично заявил о готовности отказаться от наступления на юге в обмен на уступки по Донбассу.

В то же время Украина усилила удары БПЛА по российским нефтеперерабатывающим заводам – до 1200 км вглубь РФ. По данным экспертов, с начала года Украина вывела из строя 17% мощностей российских НПЗ, что привело к росту цен и дефициту топлива внутри страны.

В целом за лето Россия захватила 1800 км – примерно 0,3% украинской территории, резюмировал Рёпке.

Напомним

Украина ожидает роста рисков и возможных провокаций во время активной фазы совместных учений Беларуси и России с 12 по 16 сентября. Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил об отсутствии ударных группировок, но предостерегает об информационном нагнетании.

Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине27.08.25, 03:39 • 1408 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Владимир Путин
Покровск
Курская область
Виталий Коваль
Сумская область
Беларусь
Харьковская область
Луганская область
Запорожская область
Государственная пограничная служба Украины
Черниговская область
Бильд
Вооруженные силы Украины
Херсонская область
Украина
Беспилотный летательный аппарат