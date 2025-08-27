ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано

Летняя кампания российских войск в Украине не принесла ожидаемых результатов и завершилась фактическим провалом. Несмотря на самые интенсивные темпы наступательных действий с ноября прошлого года, за три месяца россиянам удалось захватить лишь около 1800 квадратных километров, или 0,3% украинской территории. Об этом говорится в материале военного обозревателя издания Bild Юлиана Рёпке, передает УНН.

По словам обозревателя, большинство целей, которые Кремль ставил на период с апреля по август 2025 года, остались нереализованными.

Это уже четвертое лето войны. И те, кто считал, что российская армия вот-вот одержит решающую победу, а оборона Украины падет, оказались неправы - пишет Юлиан Рёпке.

Ситуация по направлениям

Покровск. Город, который с января находится под прицелом россиян, остается под контролем ВСУ. Несмотря на попытки штурма и переброску подкрепления, все российские подразделения, которые в августе проникли в центр города, были ликвидированы или попали в плен.

Мы удерживаем Покровск и подготовили для врага несколько сюрпризов. На самом деле ситуация лучше, чем выглядит на картах - рассказал украинский офицер журналистам Bild.

Граница на севере. После временного успеха России в Курской области, где украинские воины продержались восемь месяцев, Кремль пытался создать 600-километровую "буферную зону" в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Однако в конце лета россияне контролируют около 70 км приграничной территории и находятся под сильным давлением украинской армии.

Юг Украины. В Херсонской и Запорожской областях, где часть территории оккупирована еще в 2022 году, фронт остается относительно стабильным. Москва не смогла продвинуться дальше, и в августе Путин даже публично заявил о готовности отказаться от наступления на юге в обмен на уступки по Донбассу.

В то же время Украина усилила удары БПЛА по российским нефтеперерабатывающим заводам – до 1200 км вглубь РФ. По данным экспертов, с начала года Украина вывела из строя 17% мощностей российских НПЗ, что привело к росту цен и дефициту топлива внутри страны.

В целом за лето Россия захватила 1800 км – примерно 0,3% украинской территории, резюмировал Рёпке.

