На фронте с начала суток произошло более 200 боев, враг запустил 5,7 тыс. дронов - Генштаб

$44.810.0251.930.01
ukenru
Эксклюзив
15:54 • 16424 просмотра
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
15:03 • 18870 просмотра
Украинские оборонные компании больше боятся европейской бюрократии, чем россиян – CEO Fire PointVideo
18 июня, 14:15 • 16007 просмотра
Зеленский призвал НАТО углубить интеграцию с Украиной на всех уровнях оборонного сотрудничества
18 июня, 14:07 • 16799 просмотра
Fire Point способна производить баллистические ракеты – Зеленский
18 июня, 14:03 • 14859 просмотра
Швеция выделяет 108 миллионов долларов в рамках инициативы PURL
18 июня, 13:03 • 11289 просмотра
Оккупантам приказали активизировать FPV-удары по гражданским объектам Запорожья — разведка
18 июня, 13:02 • 12003 просмотра
Суд в очередной раз отложил подготовительное заседание по делу обвиняемых в халатности врачей Odrex из-за неявки адвоката
18 июня, 12:19 • 5034 просмотра
Помощь от партнеров до лета была ниже прогноза, но ожидается наверстывание с около $13 млрд уже в июне - НБУ
18 июня, 11:55 • 4150 просмотра
Вопрос подготовки Киева к зиме вынесут на рассмотрение СНБО - СвириденкоPhoto
18 июня, 11:13 • 14642 просмотра
Баллистическая ракета украинского производства FP-7 проходит сертификацию - CEO и CTO Fire Point Ирина ТерехVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1м/с
62%
752мм
Популярные новости
В Украину вернули тела 522 павших - Коордштаб18 июня, 10:59 • 22513 просмотра
Верховный Суд принял окончательное решение в отношении экс-главы ОАСК Павла Вовка18 июня, 12:24 • 3394 просмотра
Убийцу российского художника Семена Скрепецкого задержали - Туск18 июня, 13:11 • 5330 просмотра
Немецкая кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страныPhoto18 июня, 13:45 • 19715 просмотра
США официально сняли блокаду Ирана17:24 • 5824 просмотра
публикации
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
Эксклюзив
15:54 • 16424 просмотра
Немецкая кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страныPhoto18 июня, 13:45 • 19775 просмотра
Рекордные налоги, отрицательная рентабельность и давление на бизнес: украинская авиаотрасль работает на пределе возможностей18 июня, 10:26 • 36440 просмотра
ТОП-8 растений для сада, не требующих лишних хлопотVideo18 июня, 10:14 • 42532 просмотра
Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф
Эксклюзив
17 июня, 14:39 • 97526 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Федор Вениславский
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Государственная граница Украины
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 25421 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 35664 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 38252 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo17 июня, 07:52 • 45574 просмотра
Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне17 июня, 06:49 • 46671 просмотра
Актуальное
Техника
Ракетный комплекс "Панцирь"
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
MIM-104 Patriot

На фронте с начала суток произошло более 200 боев, враг запустил 5,7 тыс. дронов - Генштаб

Киев • УНН

 • 1412 просмотра

С начала суток на фронте произошло 204 боевых столкновения. Противник нанес три ракетных удара и сбросил 213 управляемых авиабомб.

На фронте с начала суток произошло более 200 боев, враг запустил 5,7 тыс. дронов - Генштаб

Всего с начала текущих суток на фронте произошло 204 боевых столкновения. Враг запустил 5,7 тыс. дронов и сбросил 213 управляемых авиабомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес три ракетных удара, применив девять ракет, совершил 64 авиационных удара, сбросив 213 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5797 дронов-камикадзе и совершил 2183 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боестолкновений, противник совершил 60 обстрелов, в том числе шесть — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Лимана, Старицы и в сторону Избицкого. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции Сил обороны в сторону Радьковки и Колесниковки.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали 13 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Шийковка, Ставки, Дробышево, Лиман и в районах населенных пунктов Новоселовка, Дерилово, Заречное, Ямполь. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 11 попыток захватчиков продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районах Закитного и Калеников.

На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение с противником, враг продвигался в сторону Малиновки.

Силы обороны отбивали 14 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка, Торецкое. 

На Покровском направлении враг совершил 27 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Родинское, Новониколаевка, Филипповка и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Шевченко, Сергеевка, Новопавловка. Одно боестолкновение продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидирован 41 оккупант, еще 23 – ранены; уничтожена одна артиллерийская система, две реактивные системы залпового огня, три единицы автомобильной и единица специальной техники врага. Повреждены две артиллерийские системы, две единицы автомобильной техники, два пункта управления БпЛА, 16 укрытий личного состава. Уничтожено или подавлен 241 беспилотный летательный аппарат различных типов.

На Александровском направлении противник атаковал  дважды,  в сторону Александрограда и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали 20 вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Гуляйпольское, Горькое, Цветково, Чарівне, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районе Степногорска. 

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Зеленский озвучил ежемесячные потери российской армии на войне в Украине18.06.26, 17:35 • 2576 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Теракт
Взрывы
Пожары
Кибератака
российская пропаганда
Ядерное оружие
Ураган в США
Извержение вулкана
Морозы в Украине
Санкции
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Дорожно-транспортное происшествие
Выборы в США
Пенсионный возраст
Воздушная тревога
Кабинет Министров Украины
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Одиночество
Карцинома
Грибы
Фильм
Сериал
Дипломатка
Злотый
Victoria’s Secret
АМП ФК "Незламні"
Амфутбол
Пожизненное лишение свободы
Столкновения
Золото
Брак
ТЦК и СП
Дарница (фармацевтическая компания)
Отключение света
Александр Слобоженко
Константин Ганич
Блогеры
Блэкаут
ФК «Металлист 1925»
Богдан Бойко
Роксолана Пыртко
Ан-32П
Аптека
Борис Кушнирук
Александр Охрименко
Григорий Овчаренко
Александр Бильчук
«Коалиция желающих»
Олег Винник
Михаил Пинкевич
Потап
Кристофер Нолан
Иван Дорн
Роберт Паттинсон
Влад Росс
Жданов Олег
Måneskin
Майдан Незалежности
Укргидрометцентр
Мост Метро (Киев)
Метеорит
Митинги в Украине
Дожди в Украине
Снег в Украине
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Конкорд Банк
Василий Нимченко
Игорь Гарбарук
Богдан Долинце
Владимир Крейденко
Федор Вениславский
Елена Соседка
Defence City
Университет культуры
Андрей Матюха
Фонд Андрея Матюхи
Министерство национального единства Украины
Покровск
Курская область
Александр Ткачук
Бюро экономической безопасности Украины
Многоствольная ракетная установка
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
City One Development
благотворительность
Олег Крот
Награды УЕФА в области массового туризма
Александр Кацуба
Макар Пасенюк
Константин Стеценко
Укргаздобыча
СВИФТ
Лайман, Украина
ПрАО МХП
Владислав Косиняк-Камыш
Гуляйполе
Андрей Пышный
Украина
Константиновка
Краматорск
Беспилотный летательный аппарат
Купянск