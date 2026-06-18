На фронте с начала суток произошло более 200 боев, враг запустил 5,7 тыс. дронов - Генштаб

Всего с начала текущих суток на фронте произошло 204 боевых столкновения. Враг запустил 5,7 тыс. дронов и сбросил 213 управляемых авиабомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес три ракетных удара, применив девять ракет, совершил 64 авиационных удара, сбросив 213 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5797 дронов-камикадзе и совершил 2183 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боестолкновений, противник совершил 60 обстрелов, в том числе шесть — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Лимана, Старицы и в сторону Избицкого. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции Сил обороны в сторону Радьковки и Колесниковки.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали 13 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Шийковка, Ставки, Дробышево, Лиман и в районах населенных пунктов Новоселовка, Дерилово, Заречное, Ямполь. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 11 попыток захватчиков продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районах Закитного и Калеников.

На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение с противником, враг продвигался в сторону Малиновки.

Силы обороны отбивали 14 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка, Торецкое.

На Покровском направлении враг совершил 27 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Родинское, Новониколаевка, Филипповка и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Шевченко, Сергеевка, Новопавловка. Одно боестолкновение продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидирован 41 оккупант, еще 23 – ранены; уничтожена одна артиллерийская система, две реактивные системы залпового огня, три единицы автомобильной и единица специальной техники врага. Повреждены две артиллерийские системы, две единицы автомобильной техники, два пункта управления БпЛА, 16 укрытий личного состава. Уничтожено или подавлен 241 беспилотный летательный аппарат различных типов.

На Александровском направлении противник атаковал дважды, в сторону Александрограда и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали 20 вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Гуляйпольское, Горькое, Цветково, Чарівне, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

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