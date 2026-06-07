На фронте зафиксирована 71 атака, больше всего боестолкновений на Покровском и Гуляйпольском направлениях - Генштаб

По состоянию на 16:00, 7 июня российские войска совершили 71 атаку на позиции Сил обороны Украины. Наибольшее количество боевых столкновений зафиксировано на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб Украины, передает УНН.

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Согласно имеющейся информации, в течение дня продолжались артиллерийские обстрелы приграничных районов Украины. В Сумской области под огнем оказались населенные пункты Рожковичи, Сопычь, Рогозное, Бачевск, Коренек, Тополя, Горки, Бунякино, Рыжевка, Будки, Искрисковщина, Нескучное. В Черниговской области обстрелам подверглись Хреновка, Клюсы, Галагановка, Тимоновичи, Михальчина Слобода.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение. Также противник нанес один авиационный удар с применением одной управляемой авиабомбы, совершил 50 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики один раз пытались прорвать оборону в направлении Охримовки.

На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Глушковка.

На Лиманском направлении украинские воины отражали 13 попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Дробышево, Ставков, Дибровы и в направлении Шийковки, Лимана. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили три попытки захватчиков идти вперед в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка. Одно боестолкновение продолжается.

Враг атаковал беспилотником здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, есть повреждения

На Краматорском направлении враг безуспешно один раз пытался прорвать оборону наших защитников в направлении Тихоновки.

На Константиновском направлении наши защитники отражали 10 атак вблизи населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в направлении Константиновки, Кучерова Яра, Вольного. Одно боестолкновение продолжается до настоящего времени.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Новоалександровка, Шевченко, Белицкое, Сергеевка. Одно боестолкновение продолжается.

На Александровском направлении враг два раза пытался продвинуться в районе Тернового и в сторону Доброполья. Одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 20 вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Варваровка, Железнодорожное и в сторону Новоселовки, Доброполья, Воздвижевки, Цветкового, Староукраинки, Гуляйпольского, Чаривного. Два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке на данный момент не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано. Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу. Присоединяйтесь к Силам обороны! Борьба продолжается - говорится в сообщении.

Потери врага за сутки: минус 1350 оккупантов и 2245 беспилотников