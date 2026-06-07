На фронте зафиксирована 71 атака, больше всего боестолкновений на Покровском и Гуляйпольском направлениях - Генштаб

$44.3851.67
ukenru
11:59 • 11150 просмотра
Дроны FP-2 поразили два нефтяных объекта в временно оккупированном КрымуVideo
Эксклюзив
10:35 • 17875 просмотра
Грозы и жара до 29 градусов - в ближайшие трое суток Украину ждет неустойчивая погода
10:21 • 16853 просмотра
Гросси обеспокоен ударом РФ, команда МАГАТЭ посетит объект на Чернобыльской площадке, чтобы осмотреть последствия
09:41 • 26387 просмотра
Fire Point работает над новой ракетой на 850 км и спутниковой альтернативой StarlinkPhoto
7 июня, 07:53 • 21674 просмотра
На Буковине под группой детей обрушился мост во время экскурсии, есть пострадавшиеVideo
7 июня, 07:14 • 19969 просмотра
Враг атаковал беспилотником здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, есть повреждения
6 июня, 19:20 • 39809 просмотра
Ирландский завод легально поставляет сырье для российского ВПК - FT
6 июня, 15:56 • 59093 просмотра
Пентагон повысил уровень угрозы из-за шпионажа Израиля за чиновниками США - NBC News
Эксклюзив
6 июня, 13:30 • 44738 просмотра
Подозрения по делу о подрыве Каховской ГЭС могут объявить до конца года - Офис Генпрокурора
6 июня, 12:33 • 40450 просмотра
ССО ВСУ взяли под огневой контроль сухопутный коридор россиян в КрымVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2.4м/с
81%
749мм
Популярные новости
Продовольственный кризис: в Крыму из магазинов начали исчезать самые популярные продукты питанияVideo7 июня, 05:03 • 10591 просмотра
В США по меньшей мере 12 человек получили огнестрельные ранения на фестивале, поиски подозреваемых продолжаются7 июня, 05:44 • 8056 просмотра
В Армении стартовали "судьбоносные" выборы в парламент7 июня, 06:07 • 4272 просмотра
США сбили два ударных иранских дрона, которые «угрожали морскому сообщению» в Ормузском проливеVideo7 июня, 07:02 • 3330 просмотра
Более 30 детей были на мосту, шестеро — пострадали: на Буковине начато расследованиеVideo7 июня, 08:26 • 12126 просмотра
публикации
Fire Point работает над новой ракетой на 850 км и спутниковой альтернативой StarlinkPhoto09:41 • 26387 просмотра
Уход за розами в течение года: что делать весной, летом, осенью и зимой, чтобы иметь здоровые цветыPhoto6 июня, 14:12 • 58277 просмотра
Годовщина подрыва Каховской ГЭС - как катастрофа изменила юг УкраиныPhoto6 июня, 05:53 • 77429 просмотра
Куда пойти в Киеве 6-7 июняPhoto5 июня, 17:31 • 92420 просмотра
5 июня — Всемирный день окружающей среды: как украинцы меняют экопривычкиPhoto
Эксклюзив
5 июня, 14:02 • 118623 просмотра
Актуальные люди
Андрей Сибига
Денис Штилерман
Дональд Трамп
Никол Пашинян
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Армения
Крым
Реклама
УНН Lite
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 21878 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 93435 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 137513 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 141324 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 173775 просмотра
Актуальное
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Социальная сеть
Старлинк

На фронте зафиксирована 71 атака, больше всего боестолкновений на Покровском и Гуляйпольском направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 1062 просмотра

За сутки зафиксирована 71 атака врага, больше всего на Покровском и Гуляйпольском направлениях. ВСУ сдерживают штурмы и истощают оккупантов в тылу.

На фронте зафиксирована 71 атака, больше всего боестолкновений на Покровском и Гуляйпольском направлениях - Генштаб

По состоянию на 16:00, 7 июня российские войска совершили 71 атаку на позиции Сил обороны Украины. Наибольшее количество боевых столкновений зафиксировано на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб Украины, передает УНН.

Подробности

Согласно имеющейся информации, в течение дня продолжались артиллерийские обстрелы приграничных районов Украины. В Сумской области под огнем оказались населенные пункты Рожковичи, Сопычь, Рогозное, Бачевск, Коренек, Тополя, Горки, Бунякино, Рыжевка, Будки, Искрисковщина, Нескучное. В Черниговской области обстрелам подверглись Хреновка, Клюсы, Галагановка, Тимоновичи, Михальчина Слобода.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение. Также противник нанес один авиационный удар с применением одной управляемой авиабомбы, совершил 50 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики один раз пытались прорвать оборону в направлении Охримовки.

На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Глушковка.

На Лиманском направлении украинские воины отражали 13 попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Дробышево, Ставков, Дибровы и в направлении Шийковки, Лимана. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили три попытки захватчиков идти вперед в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка. Одно боестолкновение продолжается.

Враг атаковал беспилотником здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, есть повреждения07.06.26, 10:14 • 19969 просмотров

На Краматорском направлении враг безуспешно один раз пытался прорвать оборону наших защитников в направлении Тихоновки.

На Константиновском направлении наши защитники отражали 10 атак вблизи населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в направлении Константиновки, Кучерова Яра, Вольного. Одно боестолкновение продолжается до настоящего времени.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Новоалександровка, Шевченко, Белицкое, Сергеевка. Одно боестолкновение продолжается.

На Александровском направлении враг два раза пытался продвинуться в районе Тернового и в сторону Доброполья. Одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 20 вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Варваровка, Железнодорожное и в сторону Новоселовки, Доброполья, Воздвижевки, Цветкового, Староукраинки, Гуляйпольского, Чаривного. Два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке на данный момент не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано. Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу. Присоединяйтесь к Силам обороны! Борьба продолжается

- говорится в сообщении.

Потери врага за сутки: минус 1350 оккупантов и 2245 беспилотников07.06.26, 07:47 • 5026 просмотров

Алла Киосак

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Сумская область
Многоствольная ракетная установка
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Лайман, Украина
Вооруженные силы Украины
Украина
Константиновка