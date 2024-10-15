В Николаеве в результате взрывов погиб 1 человек, 11 пострадали
Киев • УНН
Серия взрывов в Николаеве привела к гибели одного человека и ранения 11 человек, среди которых есть тяжелораненые. Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил об инциденте, Воздушные Силы предупреждали о скоростной цели в направлении города.
В результате серии взрывов, произошедших в Николаеве, пострадали 11 человек, из которых несколько получили тяжелые травмы. Кроме того, к сожалению, один человек погиб вследствие этого инцидента. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Известно об 11 пострадавших, есть тяжелые.
К сожалению, есть одна погибшая...
Напомним
Этой ночью было проинформировано, что в Николаеве прогремели взрывы. Воздушные Силы предупреждали о скоростной цели в сторону города.
В Николаеве прогремели взрывы14 октября 2024, 23:55 • 2277 просмотров