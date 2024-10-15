В Николаеве в результате взрывов погиб 1 человек, 11 пострадали

В результате серии взрывов, произошедших в Николаеве, пострадали 11 человек, из которых несколько получили тяжелые травмы. Кроме того, к сожалению, один человек погиб вследствие этого инцидента. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Известно об 11 пострадавших, есть тяжелые.

К сожалению, есть одна погибшая... - заявил Виталий Ким.

Напомним

Этой ночью было проинформировано, что в Николаеве прогремели взрывы. Воздушные Силы предупреждали о скоростной цели в сторону города.

В Николаеве прогремели взрывы