В Николаеве прогремели взрывы

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
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Франция готовится к морской войне с противником, который ее "хочет уничтожить" - Politico
Франция готовит свои военно-морские силы к войне против врага, который хочет ее уничтожить, смещая акцент с предыдущих миссий, таких как перехват наркоторговцев и незаконный вылов рыбы.
Разрушена Трипольская ТЭС из-за ракетного удара рф
Российский ракетный удар полностью разрушил Трипольскую тепловую электростанцию в Киевской области во время массированной ракетной атаки в ночь на 11 апреля.
Парламент поддержал за основу законопроект о перезагрузке БЭБ
Украинский парламент проголосовал в первом чтении за законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности, который предусматривает обязательную переаттестацию сотрудников и предоставление международным партнерам решающего голоса в процессе отбора.
Кулеба о Patriot: если бы провели одну ночь в Харькове, все необходимые решения были бы приняты быстро
Украина остается единственной страной, которая подверглась баллистическим ракетным атакам: за ночь россия выпустила шесть баллистических ракет из 80 в целом ракет и беспилотников по критически важным объектам гражданской инфраструктуры Украины.
Пожарные частично потушили пожар на инфраструктурном объекте Киевщины, водоотводные сети и свет восстановлены
Российская атака на энергетический объект в Киевской области вызвала пожар, который пожарные частично потушили, восстановив водо- и электроснабжение без жертв.
Массированными атаками на энергетику рф пробует "догнать" то, что не удалось зимой - ГУР
россия наносит массированные атаки на гражданскую инфраструктуру и энергетический сектор Украины, чтобы компенсировать неудачные атаки, которые должны были быть зимой.
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Депутат Винницкого областного совета от партии "Батькивщина" Геннадий Мазур, который по совместительству является профессором кафедры управления и администрирования Винницкой академии непрерывного образования, это яркий пример необходимости коренного реформирования системы высших учебных заведений в Украине.
рф атаковала энергетическую инфраструктуру Харькова и области по меньшей мере 10 ракетами С-300: прокуратура показала фото
россия нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Харькова, повредив жилые и административные здания, использовав по меньшей мере десять ракет С-300 из белгородской области.
Умеров встретился с министром обороны Литвы: обсудили ситуацию на фронте и военные потребности Украины
Министр обороны Украины Умеров встретился с литовским коллегой Кащюнасом, обсудил ситуацию на фронте и насущные военные потребности Украины, а также подписал письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере разминирования.