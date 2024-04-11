Армия рф за сутки атаковала 13 областей Украины, 71 объект инфраструктуры - отчет

Около 150 людям в день отказывают в пересечении границы, из-за отсутствия необходимых документов - Демченко

Около 150 человек в день получают отказ в пересечении границы из-за отсутствия необходимых документов для получения соответствующего разрешения, в то время как случаи незаконного пересечения фиксируются почти ежедневно, большинство из них в направлении Молдовы и Румынии.