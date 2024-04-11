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Армия рф за сутки атаковала 13 областей Украины, 71 объект инфраструктуры - отчет

Армия рф за сутки атаковала 13 областей Украины, 71 объект инфраструктуры - отчет

Киев  •  УНН

11 апреля 2024, 08:30  •  891 просмотра

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За минувшие сутки российские войска атаковали 111 населенных пунктов и 71 объект инфраструктуры в 13 областях Украины, что привело к жертвам среди мирного населения.

За минувшие сутки российские войска атаковали 111 населенных пунктов и 71 объект инфраструктуры в 13 областях Украины, свидетельствуют данные Ситуационного центра Министерства обороны Украины для Military Media Center, пишет УНН.

Детали

"По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации для Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 13 областей Украины", - говорится в сообщении.

Как указано, всего из различных видов вооружения - минометов, артиллерии, танков, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА, стратегической и тактической авиации - "были атакованы 111 населенных пунктов и 71 объект инфраструктуры".

Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется.

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Юлия Шрамко

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