Из-за атаки рф есть повреждения на подстанциях на Запорожье и в Одесской области, отключалось оборудование в 3 регионах, атакован газовый объект - Минэнерго

В результате массированной атаки рф повреждено оборудование на электроподстанциях в Одесской и Запорожской областях, отключалось оборудование на электрогенерирующих объектах во Львовской, Харьковской, Киевской областях, также атакован газовый объект во Львовской области, сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным Минэнерго, враг атаковал дронами и ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской, а также Одесской областях:

В Одесской и в Запорожской области на высоковольтных подстанциях в результате атаки повреждено оборудование.

и в области на высоковольтных подстанциях в результате атаки повреждено оборудование. В Львовской , Харьковской , Киевской областях во время воздушной тревоги отключалось оборудование на объектах генерации электроэнергии.

, , областях во время воздушной тревоги отключалось оборудование на объектах генерации электроэнергии. Во Львовской области враг атаковал объект газовой инфраструктуры. Без пострадавших.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечал утром, что энергетики уже работают над устранением последствий.

россияне во время массированной атаки повредили объекты энергетики в 5 регионах, в Харьковской области аварийные отключения - Укрэнерго