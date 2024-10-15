У Миколаєві внаслідок вибухів загинула 1 людина, 11 постраждали
Київ • УНН
Серія вибухів у Миколаєві призвела до загибелі однієї людини та поранення 11 осіб, серед яких є важкопоранені. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про інцидент, Повітряні Сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста.
У результаті серії вибухів, що сталися в Миколаєві, постраждали 11 осіб, з яких кілька отримали важкі травми. Крім того, на жаль, одна людина загинула внаслідок цього інциденту. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Наразі відомо про 11 постраждалих, є важкі.
На жаль, є одна загибла...
Нагадаємо
Цієї ночі було поінформовано, що у Миколаєві прогриміли вибухи. Повітряні Сили попереджали щодо швидкісної цілі в бік міста.
У Миколаєві прогриміли вибухи15.10.24, 02:55 • 17702 перегляди