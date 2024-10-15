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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У Миколаєві прогриміли вибухи

Київ • УНН

 • 17702 перегляди

Повітряні Сили Збройних Сил України повідомили про виявлення швидкісної цілі, що рухається в напрямку Миколаєва. У місті сталися вибухи.

У Миколаєві прогриміли вибухи

У Миколаєві пролунали вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.

Нагадаємо

За інформацією від Повітряних Сих, раніше було виявлено швидкісну ціль на Миколаїв. Також у Миколаївській огобласті оголошено повітряну тривогу.

У Миколаєві пролунав вибух після попередження про ворожу швидкісну ціль10.10.24, 11:49 • 12581 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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