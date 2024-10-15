У Миколаєві прогриміли вибухи
Київ • УНН
Повітряні Сили Збройних Сил України повідомили про виявлення швидкісної цілі, що рухається в напрямку Миколаєва. У місті сталися вибухи.
У Миколаєві пролунали вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.
Нагадаємо
За інформацією від Повітряних Сих, раніше було виявлено швидкісну ціль на Миколаїв. Також у Миколаївській огобласті оголошено повітряну тривогу.
У Миколаєві пролунав вибух після попередження про ворожу швидкісну ціль10.10.24, 11:49 • 12581 перегляд