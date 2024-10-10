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У Миколаєві пролунав вибух після попередження про ворожу швидкісну ціль

У Миколаєві пролунав вибух після попередження про ворожу швидкісну ціль

Київ • УНН

 • 12574 перегляди

У Миколаєві стався вибух під час повітряної тривоги. Повітряні Сили попереджали про швидкісну ціль з Криму в північно-західному напрямку та загрозу застосування балістичного озброєння.

Вибух пролунав у Миколаєві під час повітряної тривоги, повідомив мер міста Олександр Сенкевич. Перед цим у Повітряних Силах попереджали про швидкісну ціль з Криму в північно-західному напрямку, передає УНН

"У Миколаєві чутно вибух. Подробиці згодом", - написав Сенкевич.

У ПС ЗСУ попереджали про загроза застосування балістичного озброєння з Криму. Після чого повідомили про швидкісну ціль з Криму в північно-західному напрямку.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
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krymКрим
mykolaivМиколаїв

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