У Миколаєві пролунав вибух після попередження про ворожу швидкісну ціль
Київ • УНН
У Миколаєві стався вибух під час повітряної тривоги. Повітряні Сили попереджали про швидкісну ціль з Криму в північно-західному напрямку та загрозу застосування балістичного озброєння.
Вибух пролунав у Миколаєві під час повітряної тривоги, повідомив мер міста Олександр Сенкевич. Перед цим у Повітряних Силах попереджали про швидкісну ціль з Криму в північно-західному напрямку, передає УНН.
"У Миколаєві чутно вибух. Подробиці згодом", - написав Сенкевич.
У ПС ЗСУ попереджали про загроза застосування балістичного озброєння з Криму. Після чого повідомили про швидкісну ціль з Криму в північно-західному напрямку.