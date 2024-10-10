В Николаеве прогремел взрыв после предупреждения о вражеской скоростной цели
Киев • УНН
В Николаеве произошел взрыв во время воздушной тревоги. Воздушные Силы предупреждали о скоростной цели из Крыма в северо-западном направлении и угрозу применения баллистического вооружения.
Взрыв прогремел в Николаеве во время воздушной тревоги, сообщил мэр города Александр Сенкевич. Перед этим в Воздушных Силах предупреждали о скоростной цели из Крыма в северо-западном направлении, передает УНН.
"В Николаеве слышен взрыв. Подробности позже", - написал Сенкевич.
В ВС ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. После чего сообщили о скоростной цели из Крыма в северо-западном направлении.