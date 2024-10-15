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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Миколаїв під обстрілом: внаслідок ракетної атаки кількість постраждалих зросла до 16, одна жінка загинула

Київ • УНН

 • 48461 перегляди

Вночі Миколаїв зазнав ракетного удару С-300, внаслідок якого загинула жінка та постраждали 16 осіб. Пошкоджено інфраструктурні об'єкти, житлові будинки та автомобілі.

Миколаїв під обстрілом: внаслідок ракетної атаки кількість постраждалих зросла до 16, одна жінка загинула

Уночі близько 02:30 Миколаїв зазнав атак з використанням ракет типу С-300. На жаль, є жертви. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

Унаслідок обстрілу постраждали інфраструктурні об’єкти, зокрема ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Пожежі, що виникли через обстріл, наразі ліквідуються. На жаль, одна жінка загинула, а 16 осіб отримали поранення, з яких трьом була надана амбулаторна допомога.

У той же час, 14 жовтня ворог атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV, але, на щастя, постраждалих не зафіксовано. Також об 11:30 того ж дня відбувся артилерійський обстріл села Лимани Галицинівської громади, внаслідок якого були пошкоджені приватний будинок, господарча споруда та сільськогосподарська техніка. Постраждалих внаслідок цього обстрілу також не було.

У Миколаєві внаслідок вибухів загинула 1 людина, 11 постраждали15.10.24, 04:08 • 106591 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
Лиман, Україна
Віталій Кім
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