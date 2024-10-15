Миколаїв під обстрілом: внаслідок ракетної атаки кількість постраждалих зросла до 16, одна жінка загинула
Київ • УНН
Вночі Миколаїв зазнав ракетного удару С-300, внаслідок якого загинула жінка та постраждали 16 осіб. Пошкоджено інфраструктурні об'єкти, житлові будинки та автомобілі.
Уночі близько 02:30 Миколаїв зазнав атак з використанням ракет типу С-300. На жаль, є жертви. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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Унаслідок обстрілу постраждали інфраструктурні об’єкти, зокрема ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Пожежі, що виникли через обстріл, наразі ліквідуються. На жаль, одна жінка загинула, а 16 осіб отримали поранення, з яких трьом була надана амбулаторна допомога.
У той же час, 14 жовтня ворог атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV, але, на щастя, постраждалих не зафіксовано. Також об 11:30 того ж дня відбувся артилерійський обстріл села Лимани Галицинівської громади, внаслідок якого були пошкоджені приватний будинок, господарча споруда та сільськогосподарська техніка. Постраждалих внаслідок цього обстрілу також не було.
У Миколаєві внаслідок вибухів загинула 1 людина, 11 постраждали15.10.24, 04:08 • 106591 перегляд