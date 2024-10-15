Ракетна атака ворога на Миколаїв: кількість поранених зросла до 23
Київ • УНН
Внаслідок нічної ракетної атаки рф на Миколаїв кількість поранених збільшилася до 23 людей. Російські війська завдали 7 ракетних ударів по Миколаївщині, одна жінка загинула.
До 23 зросла кількість поранених внаслідок ракетних ударів російського війська по Миколаєву у ніч на 15 жовтня, повідомив у вівторок голова ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Станом на зараз кількість поранених зросла до 23. Люди продовжують звертатися до медичних закладів
Нагадаємо
Армія рф вдарила по Миколаївщині 7-ма ракетами С-300/400 .
Внаслідок ударів одна жінка загинула.
Ракетна атака рф на Миколаїв: показали наслідки15.10.24, 09:39 • 14224 перегляди