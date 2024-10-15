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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 6172 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Ракетна атака ворога на Миколаїв: кількість поранених зросла до 23

Київ • УНН

 • 14559 перегляди

Внаслідок нічної ракетної атаки рф на Миколаїв кількість поранених збільшилася до 23 людей. Російські війська завдали 7 ракетних ударів по Миколаївщині, одна жінка загинула.

Ракетна атака ворога на Миколаїв: кількість поранених зросла до 23

До 23 зросла кількість поранених внаслідок ракетних ударів російського війська по Миколаєву у ніч на 15 жовтня, повідомив у вівторок голова ОВА Віталій Кім, передає УНН

Станом на зараз кількість поранених зросла до 23. Люди продовжують звертатися до медичних закладів

- написав Кім у Telegram.

Нагадаємо

Армія рф вдарила по Миколаївщині 7-ма ракетами С-300/400 . 

Внаслідок ударів одна жінка загинула. 

Ракетна атака рф на Миколаїв: показали наслідки15.10.24, 09:39 • 14224 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
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