Ракетна атака рф на Миколаїв: показали наслідки
Київ • УНН
Російські війська завдали ракетних ударів по Миколаєву вночі 15 жовтня. Внаслідок атаки загинула одна жінка, 16 осіб постраждали.
Національна поліція та ДСНС показали наслідки атаки російських військ у Миколаєві, де одна людина загинула та 16 постраждали, пише УНН.
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Ворожі війська завдали ракетних ударів по території обласного центру близько 02:30 15 жовтня.
Миколаїв під обстрілом: внаслідок ракетної атаки кількість постраждалих зросла до 16, одна жінка загинула 15.10.24, 07:29 • 48461 перегляд
За даними ДСНС, в одному з житлових районів міста пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, що вже ліквідовані на площах 30 та 400 кв. м. Окрім цього, в іншому районі міста горіли ресторанний комплекс й торгівельні павільйони. Пожежу на ранок було локалізовано на площі 1400 кв. м. Триває ліквідація.