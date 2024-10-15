Ракетная атака рф на Николаев: показали последствия
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву ночью 15 октября. В результате атаки погибла одна женщина, 16 человек пострадали.
Национальная полиция и ГСЧС показали последствия атаки российских войск в Николаеве, где один человек погиб и 16 пострадали, пишет УНН.
Детали
Вражеские войска нанесли ракетные удары по территории областного центра около 02:30 15 октября.
Николаев под обстрелом: в результате ракетной атаки количество пострадавших возросло до 16, одна женщина погибла15 октября 2024, 04:29 • 14592 просмотра
По данным ГСЧС, в одном из жилых районов города поврежден инфраструктурный объект, частные жилые дома и автомобили. Возникли пожары, которые уже ликвидированы на площадях 30 и 400 кв. м. Кроме этого, в другом районе города горели ресторанный комплекс и торговые павильоны. Пожар на утро был локализован на площади 1400 кв. м. Продолжается ликвидация.