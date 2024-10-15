Ракетная атака рф на Николаев: показали последствия

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Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?
  •  42518 просмотра

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

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НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
  •  109243 просмотра

НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

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Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
  •  124214 просмотра

Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

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Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
14 октября 2024, 07:21  •  131458 просмотра

Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
14 октября 2024, 00:59  •  136601 просмотра

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  155458 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  176661 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  182760 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  193513 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  176146 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ракетная атака рф на Николаев: показали последствия

Ракетная атака рф на Николаев: показали последствия

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 06:39  •  7609 просмотра

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Российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву ночью 15 октября. В результате атаки погибла одна женщина, 16 человек пострадали.

Национальная полиция и ГСЧС показали последствия атаки российских войск в Николаеве, где один человек погиб и 16 пострадали, пишет УНН.

Детали

Вражеские войска нанесли ракетные удары по территории областного центра около 02:30 15 октября.

Николаев под обстрелом: в результате ракетной атаки количество пострадавших возросло до 16, одна женщина погибла15 октября 2024, 04:29 • 14592 просмотра

По данным ГСЧС, в одном из жилых районов города поврежден инфраструктурный объект, частные жилые дома и автомобили. Возникли пожары, которые уже ликвидированы на площадях 30 и 400 кв. м. Кроме этого, в другом районе города горели ресторанный комплекс и торговые павильоны. Пожар на утро был локализован на площади 1400 кв. м. Продолжается ликвидация.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
nikolaevНиколаев