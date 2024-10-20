Обстріл Миколаївщини: знищено ворожий безпілотник, постраждалих немає
Київ • УНН
Російські загарбники обстріляли Миколаївську область. ППО знищила безпілотник "Shahed", а ворожі міномети атакували Очаківську громаду. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Загарбники обстріляли Миколаївщину. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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У ніч на 20 жовтня сили протиповітряної оборони Миколаївської області знищили один безпілотник типу "Shahed 131/136".
За інформацією районних військових адміністрацій, у той же час о 01:36 акваторія Очаківської громади зазнала ворожих мінометних обстрілів. На щастя, постраждалих немає.
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