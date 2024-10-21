Николаевщина подверглась обстрелам: атаки дронов и артиллерии отбиты
Киев • УНН
Оккупанты атаковали Николаевскую область дронами и артиллерией. Благодаря оперативным действиям местных служб и ПВО, жертв и пострадавших нет, уничтожено 3 вражеских БпЛА.
Агрессор обстрелял Николаевскую область, к счастью, пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
Вчера в 15:08 Куцурубская община подверглась атаке со стороны врага дрона типа FPV. Благодаря оперативным действиям местных служб пострадавших нет.
Ночью 21 октября в 02:40 акватория Очаковской громады также стала объектом вражеских артиллерийских обстрелов. По информации с места происшествия, жертв и пострадавших не зафиксировано.
Кроме того, в ночь на 21 октября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине было уничтожено 3 БпЛА.
Обстрел Николаевщины: уничтожен вражеский беспилотник, пострадавших нет20 октября 2024, 05:20 • 42781 просмотр