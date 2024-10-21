Миколаївщина зазнала обстрілів: атаки дронів та артилерії відбито
Київ • УНН
Окупанти атакували Миколаївську область дронами та артилерією. Завдяки оперативним діям місцевих служб та ППО, жертв і постраждалих немає, знищено 3 ворожі БпЛА.
Агресор обстріляв Миколаївщину, на щастя, постраждалих немає. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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Учора о 15:08 Куцурубська громада зазнала атаки з боку ворога дрону типу FPV. Завдяки оперативним діям місцевих служб постраждалих немає.
Вночі 21 жовтня о 02:40 акваторія Очаківської громади також стала об'єктом ворожих артилерійських обстрілів. За інформацією з місця події, жертв і постраждалих не зафіксовано.
Крім того, у ніч на 21 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було знищено 3 БпЛА.
Обстріл Миколаївщини: знищено ворожий безпілотник, постраждалих немає20.10.24, 08:20 • 46196 переглядiв