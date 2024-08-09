На Николаевщине уничтожено 7 "шахедов", враг обстрелял две громады

В Николаевской области в ночь на 8 августа силы противовоздушной обороны сбили семь БПЛА типа "Shahed 131/136". Сегодня утром и за прошедшие сутки российские войска из артиллерии обстреляли Куцурубскую громаду, Очаков и акваторию Очаковской громады. Об этом сообщил в пятницу председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

В ночь на 8 августа силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено семь БпЛА типа "Shahed 131/136" - написал Ким в Telegram.

Также, по словам Кима, вчера, 8 августа, в 08:13 и 20:55 враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде. Пострадавших нет.

Кроме того, в 11:47, в результате боевой работы сил противовоздушной обороны и падения обломков разведывательного дрона, на открытой территории района возник пожар сухой травы, который был оперативно ликвидирован пожарными. Пострадавших нет.

Также в 17:47, 18:13 и сегодня утром, 9 августа, в 05:33 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по г. Очаков и акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

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