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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Николаевщине уничтожено 7 "шахедов", враг обстрелял две громады

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 07:49  •  14174 просмотра

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Силы ПВО в Николаевской области сбили 7 БПЛА типа "Shahed 131/136" ночью 8 августа. Российские войска обстреляли из артиллерии Куцурубскую и Очаковскую общины, пострадавших нет.

В Николаевской области в ночь на 8 августа силы противовоздушной обороны сбили семь БПЛА типа "Shahed 131/136". Сегодня утром и за прошедшие сутки российские войска из артиллерии обстреляли Куцурубскую громаду, Очаков и акваторию Очаковской громады.  Об этом сообщил в пятницу  председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

В ночь на 8 августа силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено семь БпЛА типа "Shahed 131/136"

- написал Ким в Telegram.

Также, по словам Кима,  вчера, 8 августа, в 08:13 и 20:55 враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде. Пострадавших нет.

Кроме того, в 11:47, в результате боевой работы сил противовоздушной обороны и падения обломков разведывательного дрона, на открытой территории района возник пожар сухой травы, который был оперативно ликвидирован пожарными. Пострадавших нет.

Также в 17:47, 18:13 и сегодня утром, 9 августа, в 05:33 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по г. Очаков и акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

У небі над Україної вночі збили 27 ударних БПЛА в семи областях9 августа 2024, 05:48 • 25677 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
vitalii-kimВиталий Ким
shakhed-131Шахед 131
ochakovОчаковский район
telegramТелеграмма
nikolaevНиколаев
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