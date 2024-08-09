В небе над Украиной ночью сбили 27 ударных БПЛА в семи областях
Киев • УНН
В ночь на 9 августа 2024 года Украина сбила 27 российских ударных дронов типа 'Shahed'. Атака была осуществлена из района Приморско-Ахтарск, а дроны были уничтожены в семи областях Украины.
В ночь на 9 августа Украина сбила все 27 российских ударных дронов типа 'Shahed'. Дроны были уничтожены в семи областях Украины, сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.
Детали
По словам Олещука, в ночь на 9 августа 2024 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск - рф.
Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 27 ударных беспилотников. В результате противовоздушного боя все вражеские БПЛА сбиты мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Херсонщина: ночью сбиты два "шахеда", россияне попали в инфраструктуру, 6 раненых9 августа 2024, 05:37 • 24921 просмотр