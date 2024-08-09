Херсонская область: ночью сбиты два "шахеда", россияне попали в инфраструктуру, 6 раненых
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли многочисленные населенные пункты Херсонской области, повредив критическую инфраструктуру и жилые дома. В результате атак ранены 6 человек, сбиты 2 вражеских дрона.
В Херсонской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли 19 населенных пунктов, попав в критическую инфраструктуру и жилые дома. В результате атак ранены 6 человек. Ночью сбиты 2 вражеских дрона. Об этом сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
"Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 2 "Shahed-131/136", - сообщил Прокудин в Telegram.
По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Приднепровское, Камышаны, Широкая Балка, Надеждовка, Зоровка, Белозерка, Кизомыс, Ромашково, Велетенское, Никольское, Понятовка, Берислав, Золотая Балка, Тягинка, Гавриловка, Бургунка и город Херсон.
российские военные, по его данным, попали в объект критической инфраструктуры и дошкольное учебное заведение; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 3 многоэтажки и 19 частных домов. Также оккупанты повредили гаражные помещения и частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения", - отметил Прокудин.
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