Херсонская область: ночью сбиты два "шахеда", россияне попали в инфраструктуру, 6 раненых

В Херсонской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли 19 населенных пунктов, попав в критическую инфраструктуру и жилые дома. В результате атак ранены 6 человек. Ночью сбиты 2 вражеских дрона. Об этом сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

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"Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 2 "Shahed-131/136", - сообщил Прокудин в Telegram.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Приднепровское, Камышаны, Широкая Балка, Надеждовка, Зоровка, Белозерка, Кизомыс, Ромашково, Велетенское, Никольское, Понятовка, Берислав, Золотая Балка, Тягинка, Гавриловка, Бургунка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в объект критической инфраструктуры и дошкольное учебное заведение; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 3 многоэтажки и 19 частных домов. Также оккупанты повредили гаражные помещения и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения", - отметил Прокудин.

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