россияне обстреляли Херсон: травмирована 23-летняя женщина
Киев • УНН
российские войска обстреляли Херсон, ранив 23-летнюю женщину. Пострадавшая получила взрывную травму и контузию, самостоятельно обратилась в больницу, где ей оказывают медицинскую помощь.
российские войска сегодня, 8 августа, обстреляли Херсон, в результате чего ранения получила 23-летняя женщина. Об этом сообщила Херсонская ОГА, передает УНН.
Около 11:00 российские войска ударили по Херсону. Из-за вражеского обстрела взрывную травму и контузию получила 23-летняя женщина
Отмечается, что женщина самостоятельно обратилась в больницу. Сейчас ей оказывают медпомощь.
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