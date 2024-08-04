Захватчики ударили по Николаевщине, в результате чего был ранен гражданский человек и нанесен материальный ущерб. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, в Николаевской области 4 августа в 05:12 оккупанты нанесли минометный обстрел по городу Очаков Очаковской громады.

К сожалению, 61-летняя женщина получила телесные повреждения. Впрочем ей была оказана медицинская помощь на месте. Кроме того, в результате данной агрессии повреждены 4 частных дома.

Ворог вночі завдав ракетного удару по Миколаївщині: без постраждалих