Оккупанты обстреляли Очаков в Николаевской области. В результате атаки ранена 61-летняя женщина и повреждены 4 частных дома. Обстрел произошел 4 августа в 05:12.
Захватчики ударили по Николаевщине, в результате чего был ранен гражданский человек и нанесен материальный ущерб. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций, в Николаевской области 4 августа в 05:12 оккупанты нанесли минометный обстрел по городу Очаков Очаковской громады.
К сожалению, 61-летняя женщина получила телесные повреждения. Впрочем ей была оказана медицинская помощь на месте. Кроме того, в результате данной агрессии повреждены 4 частных дома.
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