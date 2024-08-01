Армия рф 31 июля и в ночь на 1 августа нанесла ракетные удары по Баштанскому району Николаевской области, в результате чего загорелась трава. Обошлось без пострадавших. За прошедшие сутки из артиллерии оккупанты обстреляли Куцурубскую громаду и акваторию Очаковской громады. Об этом сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Баштанский район. Вчера, 31 июля, в 17:42 и сегодня, 1 августа, около 00:10 враг нанес ракетные удары по территории района. В результате чего возникло несколько возгораний сухой травы, которые были оперативно ликвидированы пожарными. Пострадавших нет - написал Ким в Telegram.

Также председатель ОВА рассказал, что вчера, 31 июля, в 16:48 артиллерийским обстрелам подверглась Куцурубская громада и в 21:22 акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.

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