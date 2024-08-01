В небе над Украиной ночью уничтожены все из 7 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками, также враг ударил баллистическими ракетами "Искандер-М", сообщил в четверг командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

Детали

"В ночь на 1 августа 2024 года противник ударил баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской обл. - рф и Крыма, а также ударными БпЛА типа "Shahed" с направлений мыс Чауда - Крым, Курск - рф. Радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 7-ми "шахедов". Все сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Полтавской, Херсонской и Днепропетровской областях", - сообщил Олещук в Telegram.

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