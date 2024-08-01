Российские войска ночью вновь атаковали Киевскую область ударными дронами, все цели сбиты. В результате падения обломков ранены два человека и повреждены два частных дома, сообщил в четверг глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Детали

"Вторую ночь подряд враг атакует нашу область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Все вражеские цели сбиты. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. К сожалению, в результате падения обломков сбитых дронов ранены два человека. Мужчина и женщина доставлены в больницу", - сообщил Кравченко в Facebook.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"По состоянию на 8:00 уже есть информация о повреждении двух частных домов в одном из населенных пунктов области. В зданиях повреждена кровля, посечены фасады, выбиты окна и двери", - проинформировал глава ОВА.

По его данным, оперативные группы работают на местах падения обломков. Сбор информации и фиксация последствий ночной атаки продолжается.

"Пострадавшим от атаки врага будет оказана вся необходимая помощь", - подчеркнул Кравченко.

Последствия ночной атаки на Киевщину: повреждения зафиксировали уже в пяти районах