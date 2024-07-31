По состоянию на 14:30 в результате атаки на Киевщину в ночь на 31 июля повреждены 16 частных домов, 4 хозяйственные постройки, предприятие и админздание. Повреждения зафиксированы в пяти районах области. Об этом сообщил начальник КОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

"Обновленная информация о ночной атаке на Киевщину по состоянию на 14:30.

Уже известно о повреждении в результате падения обломков 16 частных домов, 4 хозяйственных построек, одного предприятия, административного здания и автомобиля", - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, повреждения зафиксированы в пяти районах области.

Оперативные службы продолжают работы по ликвидации последствий ночной атаки.

Ранее сообщалось, что в Киевской области во время ночной атаки российских войск из-за падения обломков дрона загорелся и частично был разрушен жилой дом.