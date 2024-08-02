За прошедшие сутки, по состоянию на 07:00 утра, Николаевская область подверглась нескольким вражеским атакам. По данным районных военных администраций и ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, обстрелы продолжались в течение дня 1 августа. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Николаевский район:

Очаковская громада: 1 августа в 13:17 враг нанес минометные обстрелы по акватории громады. К счастью, пострадавших нет.

Куцурубская громада: В период с 14:29 до 21:30 враг атаковал громаду ударными дронами, в частности FPV. В результате одного из обстрелов в селе Парутино поврежден неработающий детский сад. Другая атака в селе Днепровское вызвала пожар в хозяйственной постройке и сухой траве, который оперативно ликвидировали пожарные. Пострадавших нет.

Ракетная атака: Вечером, около 20:35, район подвергся ракетной атаке. В результате обстрела произошел пожар сухой травы на территории инфраструктурного объекта. Пожар быстро потушили. Пострадавших нет.

Все атаки были оперативно отреагированы местными спасателями, что помогло избежать человеческих жертв и минимизировать повреждения инфраструктуры.

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