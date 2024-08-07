Ночью на Николаевщине сбили 14 "шахедов", из-за обломков возникли пожары - ОВА

В Николаевской области в ночь на 7 августа силы противовоздушной обороны сбили 14 вражеских "шахедов", в результате падения обломков возникли два пожара сухой травы, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

В ночь на 7 августа силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено четырнадцать БпЛА типа "Shahed 131/136". В результате боевой работы и падения обломков возникло два пожара сухой травы на открытых территориях в Николаевском и Баштанском районах, которые были оперативно ликвидированы пожарными. Пострадавших нет - написал Ким в Telegram.

Также Ким сообщил: что вечером 6 августа, в 20:40, враг атаковал акваторию Куцурубской общины FPV-дроном. Никто не пострадал.

Кроме того, утром, 7 августа, в 07:15 враг направил FPV-дрон по Очакову Очаковской громады. В результате чего на открытой территории возник пожар сухой травы. Принимаются меры по ликвидации, указал председатель ОВА.

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