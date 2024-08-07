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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночью на Николаевщине сбили 14 "шахедов", из-за обломков возникли пожары - ОВА

Ночью на Николаевщине сбили 14 "шахедов", из-за обломков возникли пожары - ОВА

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 05:46  •  7661 просмотра

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Ночью на Николаевщине силы ПВО уничтожили 14 вражеских дронов типа 'Shahed'. В результате падения обломков возникли два пожара сухой травы, которые были оперативно ликвидированы. Пострадавших нет.

В Николаевской области в  ночь на 7 августа силы противовоздушной обороны сбили 14 вражеских "шахедов", в результате падения обломков возникли два пожара сухой травы, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН

В ночь на 7 августа силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено четырнадцать БпЛА типа "Shahed 131/136". В результате боевой работы и падения обломков возникло два пожара сухой травы на открытых территориях в Николаевском и Баштанском районах, которые были оперативно ликвидированы пожарными. Пострадавших нет

- написал Ким в Telegram.

Также Ким сообщил: что вечером 6 августа, в 20:40, враг атаковал акваторию Куцурубской общины FPV-дроном. Никто не пострадал. 

Кроме того, утром, 7 августа, в 07:15 враг направил FPV-дрон по  Очакову Очаковской громады. В результате чего на открытой территории возник пожар сухой травы. Принимаются меры по ликвидации, указал председатель ОВА.

Херсонщина: війська рф поцілили в заклад освіти, є загиблий та 15 поранених7 августа 2024, 05:19 • 19182 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
vitalii-kimВиталий Ким
ochakovОчаковский район
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nikolaevНиколаев
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