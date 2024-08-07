Херсонская область: войска рф попали в учебное заведение, есть погибший и 15 раненых
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли населенные пункты Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате атак погиб 1 человек, 15 получили ранения.
В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 9 населенных пунктов, попав в учебное заведение и жилые дома. В результате вражеских атак погиб 1 человек, 15 получили ранения, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 15 - получили ранения
Детали
По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Зимовник, Белозерка, Антоновка, Станислав, Берислав, Золотая Балка, Дудчаны, Томарино и город Херсон.
российские военные, по его данным, попали в образовательное учреждение и админздания; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 3 многоэтажки и 5 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, частные и служебные автомобили.
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