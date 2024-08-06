Войска рф ударили по Херсону из артиллерии: два человека ранены

К вечеру, 6 августа, войска рф нанесли удар по Херсону. В результате российского артобстрела ранены два человека. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали

Из-за российского артобстрела в Херсоне ранения получили два человека. "Скорая" доставила в больницу 61-летнюю женщину. У нее - взрывная травма, ранение спины и травматическая ампутация плеча - заявили в ОВА.

Отмечается, что медики также оказали помощь на месте 64-летнему мужчине. Он получил взрывную травму, а также мелкие ранения ноги и руки.

От госпитализации пострадавший отказался.

Напомним

В Херсонской области российский беспилотник атаковал Берислав. В результате сброса взрывчатки с дрона смертельные ранения получил 45-летний местный житель, который погиб на месте.