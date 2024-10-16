Николаевщина подверглась вражеским атакам: повреждены дома
Киев • УНН
На Николаевщине произошли несколько вражеских атак, включая удары дронов и ракет. Повреждены частные дома и линия электропередач, но обошлось без жертв.
Вчера на Николаевщине произошло несколько вражеских атак. К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
Утром дроны типа FPV поразили Куцурубскую общину, в результате чего был поврежден частный дом. К счастью, пострадавших нет.
Позже в 11:00 ракетный удар был нанесен по городу Очаков. В результате атаки повреждены девять частных домов и линия электропередач, которая уже восстановлена.
В 15:49 акватория Очаковской громады подверглась артиллерийским обстрелам, но пострадавших также не было.
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