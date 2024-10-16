Миколаївщина зазнала ворожих атак: пошкоджено будинки
Київ • УНН
На Миколаївщині відбулися кілька ворожих атак, включаючи удари дронів та ракет. Пошкоджено приватні будинки та лінію електропередач, але обійшлося без жертв.
Учора на Миколаївщині відбулися декілька ворожих атак. На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Деталі
Зранку дрони типу FPV вразили Куцурубську громаду, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок. На щастя, постраждалих немає.
Пізніше о 11:00 ракетний удар був завданий по місту Очаків. У результаті атаки пошкоджено дев’ять приватних будинків та лінію електропередач, яка вже відновлена.
О 15:49 акваторія Очаківської громади зазнала артилерійських обстрілів, але постраждалих також не було.
Атака "Шахедів" виявлена у різних регіонах України16.10.24, 05:19 • 96076 переглядiв