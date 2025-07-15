Очаков подвергся ракетному удару рф, есть пострадавший

В Николаевской области российские войска нанесли ракетный удар по Очакову, известно об одном пострадавшем, сообщил во вторник глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Очаков. В результате ракетного обстрела ранения получил 69-летний мужчина, он госпитализирован - написал Ким.

Взрыв прогремел в Николаеве на фоне угрозы вражеских дронов

По его словам, за городом возник пожар сухой травы, службы работают.

Николаевскую область атаковали вражеские "шахеды", есть повреждения инфраструктуры