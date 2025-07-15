Очаков подвергся ракетному удару рф, есть пострадавший
Киев • УНН
В Николаевской области в Очакове в результате ракетного обстрела ранен 69-летний мужчина, он госпитализирован. За городом также возник пожар сухой травы.
В Николаевской области российские войска нанесли ракетный удар по Очакову, известно об одном пострадавшем, сообщил во вторник глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
Очаков. В результате ракетного обстрела ранения получил 69-летний мужчина, он госпитализирован
Взрыв прогремел в Николаеве на фоне угрозы вражеских дронов15.07.25, 11:03 • 3656 просмотров
По его словам, за городом возник пожар сухой травы, службы работают.
Николаевскую область атаковали вражеские "шахеды", есть повреждения инфраструктуры15.07.25, 08:19 • 5044 просмотра