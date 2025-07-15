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Усиление давления со стороны Трампа не повлияет на планы путина - политолог
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Очаков подвергся ракетному удару рф, есть пострадавший

Киев • УНН

 • 1058 просмотра

В Николаевской области в Очакове в результате ракетного обстрела ранен 69-летний мужчина, он госпитализирован. За городом также возник пожар сухой травы.

Очаков подвергся ракетному удару рф, есть пострадавший

В Николаевской области российские войска нанесли ракетный удар по Очакову, известно об одном пострадавшем, сообщил во вторник глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Очаков. В результате ракетного обстрела ранения получил 69-летний мужчина, он госпитализирован

- написал Ким.

Взрыв прогремел в Николаеве на фоне угрозы вражеских дронов15.07.25, 11:03 • 3656 просмотров

По его словам, за городом возник пожар сухой травы, службы работают.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Николаевская область
Очаковский район
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