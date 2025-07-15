Очаків зазнав ракетного удару рф, є постраждалий
Київ • УНН
У Миколаївській області в Очакові внаслідок ракетного обстрілу поранено 69-річного чоловіка, його госпіталізовано. За містом також виникла пожежа сухої трави.
У Миколаївській області російські війська завдали ракетного удару по Очакову, відомо про одного постраждалого, повідомив у вівторок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
Очаків. Внаслідок ракетного обстрілу поранення отримав 69-річний чоловік, його госпіталізовано
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