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Очаків зазнав ракетного удару рф, є постраждалий

Київ • УНН

 • 1118 перегляди

У Миколаївській області в Очакові внаслідок ракетного обстрілу поранено 69-річного чоловіка, його госпіталізовано. За містом також виникла пожежа сухої трави.

Очаків зазнав ракетного удару рф, є постраждалий

У Миколаївській області російські війська завдали ракетного удару по Очакову, відомо про одного постраждалого, повідомив у вівторок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Очаків. Внаслідок ракетного обстрілу поранення отримав 69-річний чоловік, його госпіталізовано

- написав Кім.

Вибух пролунав у Миколаєві на тлі загрози ворожих дронів15.07.25, 11:03 • 3680 переглядiв

З його слів, за містом виникла пожежа сухої трави, служби працюють.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Миколаївська область
Очаків
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