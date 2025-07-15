Очаків зазнав ракетного удару рф, є постраждалий

У Миколаївській області російські війська завдали ракетного удару по Очакову, відомо про одного постраждалого, повідомив у вівторок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Очаків. Внаслідок ракетного обстрілу поранення отримав 69-річний чоловік, його госпіталізовано - написав Кім.

Вибух пролунав у Миколаєві на тлі загрози ворожих дронів

З його слів, за містом виникла пожежа сухої трави, служби працюють.

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