Оккупанты обстреляли Николаевскую область: жертв нет
Киев • УНН
23 июня вражеские силы обстреляли два населенных пункта в Николаевской области, но сообщений о жертвах не поступало.
Оккупанты дважды обстреляли Николаевщину, однако обошлось без жертв. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций, в Николаевской области 23 июня в 15:08 захватчики из артиллерии обстреляли населенный пункт Куцурубской общины.
Кроме того, вчера в 19: 34 под вражеским артиллерийским обстрелом оказалась акватория Очаковской общины.
К счастью, везде обошлось без пострадавших.
Противник обстрелял акваторию в Николаевской области: пострадавших нет23 июня 2024, 05:20 • 36118 просмотров
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