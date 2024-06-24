Окупанти обстріляли Миколаївську область: жертв немає
Київ • УНН
23 червня ворожі сили обстріляли два населених пункти в Миколаївській області, але повідомлень про жертви не надходило.
Окупанти двічі обстріляли Миколаївщину, проте обійшлося без жертв. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, у Миколаївській області 23 червня о 15:08 загарбники з артилерії обстріляли населений пункт Куцурубської громади.
Крім того, вчора о 19:34 під ворожим артилерійським обстрілом опинилася акваторія Очаківської громади.
На щастя, скрізь обійшлося без постраждалих.
Противник обстріляв акваторію у Миколаївській області: постраждалих немає23.06.24, 08:20 • 37108 переглядiв