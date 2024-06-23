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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 62071 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Противник обстріляв акваторію у Миколаївській області: постраждалих немає

Київ • УНН

 • 37108 перегляди

На Миколаївщині противник обстріляв акваторію Очаківської громади.

Противник обстріляв акваторію у Миколаївській області: постраждалих немає

На Миколаївщині ворог обстріляв акваторію Очаківської громади. На щастя, без жертв. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

За інформацією районних військових адміністрацій, у Миколаївській області 22 червня о 19:12 загарбники нанесли артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. На щастя, постраждалих немає.

За добу окупанти неодноразово обстрілювали Миколаївську область, повідомлень про жертви немає22.06.24, 08:38 • 30968 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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