Противник обстріляв акваторію у Миколаївській області: постраждалих немає
Київ • УНН
На Миколаївщині противник обстріляв акваторію Очаківської громади.
На Миколаївщині ворог обстріляв акваторію Очаківської громади. На щастя, без жертв. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, у Миколаївській області 22 червня о 19:12 загарбники нанесли артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. На щастя, постраждалих немає.
За добу окупанти неодноразово обстрілювали Миколаївську область, повідомлень про жертви немає22.06.24, 08:38 • 30968 переглядiв