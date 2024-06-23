Противник обстрелял акваторию в Николаевской области: пострадавших нет
Киев • УНН
На Николаевщине противник обстрелял акваторию Очаковской общины.
На Николаевщине враг обстрелял акваторию Очаковской общины. К счастью, без жертв. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций, в Николаевской области 22 июня в 19:12 захватчики нанесли артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. К счастью, пострадавших нет.
За сутки оккупанты неоднократно обстреливали Николаевскую область, сообщений о жертвах нет22 июня 2024, 05:38 • 29919 просмотров
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