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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки оккупанты неоднократно обстреливали Николаевскую область, сообщений о жертвах нет

За сутки оккупанты неоднократно обстреливали Николаевскую область, сообщений о жертвах нет

Киев  •  УНН

22 июня 2024, 05:38  •  1119 просмотра

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Враги в течение суток несколько раз обстреливали Николаевскую область с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, но, к счастью, обошлось без жертв.

В течение суток оккупанты несколько раз обстреляли Николаевщину. К счастью, без жертв. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, в Николаевской области 21 июня в 11:30 а 12:19 оккупанты направили дроны-камикадзе типа FPV по Очаковской общине.

Кроме того, в 11: 30 и 12: 19 удары дронами-камикадзе типа FPV понесла Куцурубская община.

Дополнительно, в 21: 05 и 21: 54 под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась акватория Очаковской общины.

К счастью, везде обошлось без пострадавших.

россияне обстреляли одну из общин Николаевщины21 июня 2024, 06:24 • 18997 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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