За сутки оккупанты неоднократно обстреливали Николаевскую область, сообщений о жертвах нет
Киев • УНН
Враги в течение суток несколько раз обстреливали Николаевскую область с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, но, к счастью, обошлось без жертв.
В течение суток оккупанты несколько раз обстреляли Николаевщину. К счастью, без жертв. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций, в Николаевской области 21 июня в 11:30 а 12:19 оккупанты направили дроны-камикадзе типа FPV по Очаковской общине.
Кроме того, в 11: 30 и 12: 19 удары дронами-камикадзе типа FPV понесла Куцурубская община.
Дополнительно, в 21: 05 и 21: 54 под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась акватория Очаковской общины.
К счастью, везде обошлось без пострадавших.
россияне обстреляли одну из общин Николаевщины21 июня 2024, 06:24 • 18997 просмотров