За сутки оккупанты неоднократно обстреливали Николаевскую область, сообщений о жертвах нет

В течение суток оккупанты несколько раз обстреляли Николаевщину. К счастью, без жертв. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, в Николаевской области 21 июня в 11:30 а 12:19 оккупанты направили дроны-камикадзе типа FPV по Очаковской общине.

Кроме того, в 11: 30 и 12: 19 удары дронами-камикадзе типа FPV понесла Куцурубская община.

Дополнительно, в 21: 05 и 21: 54 под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась акватория Очаковской общины.

К счастью, везде обошлось без пострадавших.

россияне обстреляли одну из общин Николаевщины