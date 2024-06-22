За добу окупанти неодноразово обстрілювали Миколаївську область, повідомлень про жертви немає
Київ • УНН
Вороги протягом доби кілька разів обстрілювали Миколаївську область за допомогою безпілотників-камікадзе і артилерії, але, на щастя, обійшлося без жертв.
Протягом доби окупанти кілька разів обстріляли Миколаївщину. На щастя, без жертв. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, на Миколаївщині 21 червня о 11:30 та 12:19 окупанти спрямували дрони-камікадзе типу FPV по Очаківській громаді.
Крім того, о 11:30 та 12:19 ударів дронами-камікадзе типу FPV зазнала Куцурубська громада.
Додатково, о 21:05 та 21:54 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади.
На щастя, скрізь обійшлося без постраждалих.
росіяни обстріляли одну із громад Миколаївщини 21.06.24, 09:24 • 21466 переглядiв