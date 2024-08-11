Враг за прошедшие сутки обстрелял Николаевскую область из артиллерии: 6 человек травмированы

За прошедшие сутки, в результате российского обстрела города Очаков Николаевской области пострадало 4 человека, один из них в тяжелом состоянии. Также враг атаковал село Днепровское дронами типа FPV, пострадало 2 человека. Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, пишет УНН.

Утром 10 августа, в 10:44 и 11:45, враг совершил атаки на село Днепровское Куцурубской громады с помощью дронов типа FPV. В результате одной из атак был поврежден частный дом и гражданский автомобиль, а также возник пожар сельскохозяйственной техники, который быстро ликвидировали.

Двое мужчин получили ранения: 25-летнему мужчине была оказана амбулаторная помощь, его состояние удовлетворительное, другому мужчине помощь оказали на месте, он отказался от госпитализации.

Днем 10 августа, в 14:30, под вражеским артиллерийским обстрелом оказался город Очаков Очаковской громады. Были повреждены семь частных домов и линия электропередач. На территории одного из домов возник пожар, также загорелись две хозяйственные постройки и сухая трава. Все пожары оперативно ликвидировали спасатели.

По уточненным данным, ранены четыре человека: две женщины в возрасте 70 и 73 года и двое мужчин в возрасте 44 и 69 лет. На утро состояние трех пострадавших удовлетворительное, одна 70-летняя женщина госпитализирована в Николаев, ее состояние тяжелое.

Также днем 10 августа, в 14:20, враг совершил артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде, в результате чего в селе Ивановка поврежден частный дом. Пострадавших нет.

Напомним

В Николаевской области за прошедшие сутки российские войска совершили атаки FPV-дронами и ударили из артиллерии в нескольких громадах. Повреждены сельский клуб, детсад, возникли пожары.