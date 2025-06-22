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россияне ударили по Очакову: среди раненых – двое детей

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Российская армия 22 июня обстреляла ракетами Очаков Николаевской области. Пострадали три человека, включая двух детей, и повреждено шесть жилых домов.

россияне ударили по Очакову: среди раненых – двое детей

В воскресенье, 22 июня, российская армия обстреляла ракетами город Очаков в Николаевской области. В результате вражеской атаки пострадали три человека, включая двух детей. Об этом сообщает глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

Детали

"Сегодня днем российские оккупанты обстреляли Очаковщину. В результате попаданий возникло несколько пожаров", - говорится в сообщении ГСЧС.

По словам главы Николаевской ОВА, в результате ракетного обстрела россиянами города Очакова ранены три человека. Среди них двое детей.

По состоянию на сейчас, госпитализированы 7-летний мальчик, 12-летняя девочка и 46-летняя женщина. Им оказывается медицинская помощь, у всех пострадавших состояние средней тяжести

- написал Виталий Ким в своем Telegram-канале.

Спасатели сообщили, что в городе Очаков разрушены предварительно шесть жилых домов.

"В других местах горел сухостой", - добавили в ГСЧС.

Напомним

Ночью 22 июня российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, вызвав пожары на инфраструктурных объектах, включая станцию скорой помощи и жилой дом. Спасатели оперативно ликвидировали возгорания, пострадавших нет.

Вражеский обстрел полигона ВСУ 22 июня: удар был нанесен ракетой Искандер-М - спикер Сухопутных войск22.06.25, 17:12 • 40501 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Николаевская область
Одесская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Виталий Ким
Очаковский район
Tesla
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