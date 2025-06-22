У нічній атаці на Одещину постраждала інфраструктура: горіли медстанція, гараж і житловий будинок

У ніч на неділю, 22 червня, російські війська завдали чергового удару по Одеській області з використанням ударних безпілотників. Внаслідок атаки виникли пожежі на кількох об’єктах, зокрема на території станції швидкої медичної допомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС у Telegram.

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Згідно з повідомленням, дрони влучили по інфраструктурних об’єктах у південній частині регіону. Загорілися приміщення медичної станції, гараж із транспортним засобом, а також один із сусідніх житлових будинків.

Пожежі вдалося оперативно загасити силами рятувальників та місцевої пожежної команди. Постраждалих серед населення немає.

Повітряна тривога в області була оголошена о 03:21, коли Повітряні сили зафіксували запуск дронів-камікадзе з акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району. І тривала понад півгодини.

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