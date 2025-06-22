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В ночной атаке на Одесскую область пострадали объекты инфраструктуры: горели медстанция, гараж и жилой дом

Киев • УНН

 • 2062 просмотра

Ночью 22 июня российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, вызвав пожары на инфраструктурных объектах, включая станцию скорой помощи и жилой дом. Спасатели оперативно ликвидировали возгорания, пострадавших нет.

В ночной атаке на Одесскую область пострадали объекты инфраструктуры: горели медстанция, гараж и жилой дом

В ночь на воскресенье, 22 июня, российские войска нанесли очередной удар по Одесской области с использованием ударных беспилотников. В результате атаки возникли пожары на нескольких объектах, в том числе на территории станции скорой медицинской помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС в Telegram.

Подробности

Согласно сообщению, дроны попали по инфраструктурным объектам в южной части региона. Загорелись помещения медицинской станции, гараж с транспортным средством, а также один из соседних жилых домов.

Пожары удалось оперативно потушить силами спасателей и местной пожарной команды. Пострадавших среди населения нет.

Воздушная тревога в области была объявлена в 03:21, когда Воздушные силы зафиксировали запуск дронов-камикадзе из акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района. И длилась более получаса.

Ночной авиаудар по Донетчине: в Краматорске разрушен дом, под завалами могут быть люди22.06.25, 07:42 • 2294 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаУНН-Одесса
Одесская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Черное море
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