росіяни вдарили по Очакову: серед поранених – двоє дітей

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Ексклюзив
16:24 • 13658 перегляди
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Ексклюзив
15:59 • 36477 перегляди
Ціна на нафту може злетіти вдвічі: експерт розповів, чим загрожує перекриття Ормузької протоки
Ексклюзив
15:12 • 40592 перегляди
Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ
Ексклюзив
22 червня, 07:59 • 61431 перегляди
Тиждень внутрішньої трансформації: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23–29 червня
21 червня, 18:14 • 156657 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час
21 червня, 09:38 • 129074 перегляди
Зеленський призначив Руслана Кравченка Генпрокурором
21 червня, 07:00 • 237331 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року
20 червня, 16:46 • 127787 перегляди
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
Ексклюзив
20 червня, 13:11 • 139240 перегляди
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
20 червня, 12:29 • 299923 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
90%
746мм
Популярнi новини
Українська DeepStrike на території рф у 15 разів перевищує витрати на ураження - Сирський22 червня, 09:02 • 35242 перегляди
Скандал у Конча-Заспі: санаторій «Жовтень» можуть віддати Кауфману - ЗМІ22 червня, 09:22 • 60469 перегляди
Фальшиве весілля у Діснейленді Парижа: британця заарештували за спробу "одружитися" з 9-річною українкою12:44 • 31401 перегляди
Парламент Ірану проголосував за закриття Ормузької протоки, через яку проходить 20% світової нафти13:42 • 118200 перегляди
Чернишов вдома: міністр національної єдності України заявив про своє повернення 15:39 • 24146 перегляди
Публікації
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 237331 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 299923 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року20 червня, 12:17 • 253400 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома20 червня, 11:55 • 183897 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 232928 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Ентоні Албаніз
Резніков Олексій Юрійович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Білий дім
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 62414 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 156657 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 66689 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 70298 перегляди
Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"21 червня, 06:19 • 76629 перегляди
Актуальне
B-2 Spirit
Файненшл таймс
Нью-Йорк таймс
Крилата ракета
Шахед-136

росіяни вдарили по Очакову: серед поранених – двоє дітей

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Російська армія 22 червня обстріляла ракетами Очаків Миколаївської області. Постраждали троє осіб, включаючи двох дітей, та пошкоджено шість житлових будинків.

росіяни вдарили по Очакову: серед поранених – двоє дітей

У неділю, 22 червня російська армія обстріляла ракетами місто Очаків у Миколаївській області. Внаслідок ворожої атаки постраждало троє людей, включаючи двох дітей. Про це інформує очільник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.

Деталі

"Сьогодні вдень російські окупанти обстріляли Очаківщину. Внаслідок влучань виникло кілька пожеж", - йдеться у дописі ДСНС.

За словами очільника Миколаївської ОВА, внаслідок ракетного обстрілу росіянами міста Очаків поранено троє людей. Серед них двоє дітей.

Станом на зараз, госпіталізовано 7-річного хлопчика, 12-річну дівчину та 46-річну жінку. Їм надається медична допомога, у всіх постраждалих стан середньої важкості

- написав Віталій Кім у своєму Telegram-каналі.

Рятувальники повідомили, що у місті Очаків зруйновано попередньо шість житлових будинків.

"В інших місцях горів сухостій", - додали в ДСНС.

Нагадаємо

Вночі 22 червня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками, спричинивши пожежі на інфраструктурних об'єктах, включаючи станцію швидкої допомоги та житловий будинок. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння, постраждалих немає.

Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ22.06.25, 17:12 • 40129 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Миколаївська область
Одеська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Кім Віталій Олександрович
Очаків
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9