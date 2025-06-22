росіяни вдарили по Очакову: серед поранених – двоє дітей

У неділю, 22 червня російська армія обстріляла ракетами місто Очаків у Миколаївській області. Внаслідок ворожої атаки постраждало троє людей, включаючи двох дітей. Про це інформує очільник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.

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"Сьогодні вдень російські окупанти обстріляли Очаківщину. Внаслідок влучань виникло кілька пожеж", - йдеться у дописі ДСНС.

За словами очільника Миколаївської ОВА, внаслідок ракетного обстрілу росіянами міста Очаків поранено троє людей. Серед них двоє дітей.

Станом на зараз, госпіталізовано 7-річного хлопчика, 12-річну дівчину та 46-річну жінку. Їм надається медична допомога, у всіх постраждалих стан середньої важкості - написав Віталій Кім у своєму Telegram-каналі.

Рятувальники повідомили, що у місті Очаків зруйновано попередньо шість житлових будинків.

"В інших місцях горів сухостій", - додали в ДСНС.

Нагадаємо

Вночі 22 червня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками, спричинивши пожежі на інфраструктурних об'єктах, включаючи станцію швидкої допомоги та житловий будинок. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння, постраждалих немає.

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