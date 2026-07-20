россия атаковала Очаков беспилотниками, пострадала женщина
Киев • УНН
Сегодня, 20 июля, российские войска нанесли удары по Очакову беспилотниками. В результате атаки травмирована 48-летняя женщина, которую госпитализировали.
россия сегодня атаковала Очаков в Николаевской области, есть пострадавшая, сообщили в Нацполиции, пишет УНН.
Сегодня, 20 июля, около 9:00 российские войска нанесли удары по Очакову беспилотными летательными аппаратами. В результате получила травмы 48-летняя женщина
Ее медики госпитализировали, добавили в полиции.
Повреждения, как указано, получили нежилое помещение и транспортное средство.
В Николаеве россияне дронами ударили по АЗС20.07.26, 08:23 • 3568 просмотров