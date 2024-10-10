ПВО Николаевщины уничтожила 4 дрона, враг атаковал инфраструктуру

Противовоздушная оборона Николаевщины уничтожила дроны врага. Вчера агрессор атаковал инфраструктуру в Николаеве и нанес артобстрелы по Куцурубской общине. Пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

В ночь на 10 октября силы противовоздушной обороны Николаевщины уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Shahed 131/136".

Вчера, 9 октября, в 22:15 вражеские войска атаковали инфраструктурный объект в окрестностях Николаева, используя крылатые ракеты типа Х-59/Х-69. В результате атаки возник пожар, который ликвидировали пожарные. Повреждены складские здания, но пострадавших не зафиксировано.

На территории Николаевского района враг семь раз атаковал Куцурубскую громаду дронами типа FPV, а в 12:49 совершил артиллерийские обстрелы. В селе Солончаки повреждены два жилых дома, в Дмитровке - три жилых дома, линия электропередач, газопровод, а также хозяйственные постройки и неработающий детский сад. Пострадавших нет.

Кроме того, в 14:08 враг атаковал город Очаков дроном типа FPV, но без пострадавших.

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