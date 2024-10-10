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ППО Миколаївщини знищила 4 дрони, ворог атакував інфраструктуру

ППО Миколаївщини знищила 4 дрони, ворог атакував інфраструктуру

Київ • УНН

 • 26977 перегляди

Сили ППО Миколаївщини збили 4 дрони "Shahed". Ворог атакував інфраструктуру Миколаєва ракетами та обстріляв Куцурубську громаду, пошкодивши будинки та об'єкти. Постраждалих немає.

Протиповітряна оборона Миколаївщини знищила дрони ворога. Вчора агресор атакував інфраструктуру у Миколаєві та завдав артобстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

У ніч на 10 жовтня сили протиповітряної оборони Миколаївщини знищили чотири безпілотні літальні апарати типу "Shahed 131/136".

Учора, 9 жовтня, о 22:15 ворожі війська атакували інфраструктурний об'єкт на околицях Миколаєва, використовуючи крилаті ракети типу Х-59/Х-69. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку ліквідували вогнеборці. Пошкоджено складські будівлі, але постраждалих не зафіксовано.

На території Миколаївського району ворог сім разів атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV, а о 12:49 здійснив артилерійські обстріли. У селі Солончаки пошкоджено два житлові будинки, у Дмитрівці - три житлових будинки, лінію електропередач, газопровід, а також господарські споруди і непрацюючий дитячий садок. Постраждалих немає.

Окрім того, о 14:08 ворог атакував місто Очаків дроном типу FPV, але без постраждалих.

Ворог атакує: загроза ударних БпЛА в Миколаївській та Одеській областях08.10.24, 00:59 • 17986 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
vitalii-kimВіталій Кім
khesa-shakhed-136Шахед-136
ochakivОчаківський район
kkh-59Кх-59
mykolaivМиколаїв

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