В Николаевской области ночью уничтожены три "шахеда", враг обстрелял две громады

В Николаевской области ночью противовоздушная оборона уничтожила три вражеских дрона типа "Shahed". Враг за прошедшие сутки обстрелял Куцурубскую и Очаковскую громады, поврежден жилой дом, возникли пожары. Об этом сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

В ночь на 19 августа силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено три БпЛА типа "Shahed 131/136" - написал Ким в Telegram.

Детали

Вчера, 18 августа, в 12:37, 12:54, 17:15 и 17:22, по данным Кима, враг направил дроны типа FPV, а также в 23:07 наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде. Пострадавших нет.

Кроме того, по его словам, вчера, 18 августа, в 18:21, под вражескими артиллерийскими обстрелами находился город Очаков Очаковской громады. В результате чего поврежден жилой дом. Также произошло возгорание на территории частного домовладения, а также пожар сухой травы на открытой территории. Все пожары были оперативно ликвидированы пожарными. Пострадавших нет.

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